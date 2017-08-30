Санкт-Петербург, 30 августа, 2017, 18:37 — ИА Регнум. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров вернулся к нашумевшей истории о том, как губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко произнес лозунг «Ахмат-Сила!» во время своего визита в Чечню. Кадыров объяснил смысл этого лозунга и обстоятельства, при которых он был произнесен петербургскими гостями республики

Андрей Пронин ИА REGNUM Болельщики «Зенита»

Напомним, видеозапись того, как Полтавченко и спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров, вместе с Рамзаном Кадыровым, скандируют «Ахмат-Сила!», опубликовал спикер чеченского парламента Магомед Даудов накануне матча, в котором петербургский «Зенит» принимал клуб «Ахмат» из Грозного. Запись вызвала негативный резонанс в Петербурге, губернатора упрекнули в непатриотизме по отношению к Петербургу и его гордости — ФК «Зенит».

Как сообщил сегодня, 30 августа, Рамзан Кадыров в своем Instagram, в ходе визита Полтавченко «во время небольшого отдыха на озере сделали короткую запись, на которой вместе произносим лозунг «Ахмат-Сила!».

«Лозунг «Ахмат-Сила» появился задолго до того, как нашей команде дали это имя! «Ахмат» — общее название социального, экономического, политического, молодёжного и спортивного движения», — заявил Рамзан Кадыров.

Публикации о том, что губернатор Санкт-Петербурга якобы болеет за футбольный клуб «Ахмат», а не «Зенит», Кадыров назвал провокацией.

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Рамзан Кадыров подчеркнул, что «Ахмат» — это символ увековечивания имени его отца, Ахмат-Хаджи Кадырова, первого президента Чеченской республики, Героя России, ставший общим именем для представителей чеченского спорта.

«Любовь к той или иной команде не должна разъединять. Я не стесняюсь говорить, что «Зенит», ЦСКА или «Рубин» сила! Мы болеем, когда российские клубы выступают в Европе! Это должно кому-то не нравиться в Чечне? К сожалению, иногда под видом любви к футболу скрываются явно националистические группы. А спорт должен служить миру и единству народов», — заявил Рамзан Кадыров.

Обращаясь к петербуржцам, глава ЧР напомнил, что в прорыве блокады Ленинграда участвовали сотни жителей Чечни. «Мы как большой праздник отмечаем день снятия блокады. В Грозном есть улицы Ленинградская и Санкт-Петербургская. Мы признательны Петербургу за увековечивание имени Ахмат-Хаджи», — добавил глава Чечни, еще раз подчеркнув, что «спорт должен сближать нас».