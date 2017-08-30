Канберра, 30 августа, 2017, 19:40 — ИА Регнум. Правительство Австралии рассматривает возможность модернизации системы ПРО на новых эсминцах ВМФ из-за ракетной угрозы КНДР, заявил министр оборонной промышленности Австралии Кристофер Пайн, 30 августа сообщает Australian Associated Press.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ким

Пайн заявил, что после недавнего ракетного запуска в КНДР, правительство Австралии может принять решение о модернизации морской системы ПРО, а не наземной, как было заявлено в июне 2017 года.

«В интегрированный инвестиционный план уже внесены изменения, предусматривающие улучшение боевых возможностей эсминцев», — завил министр оборонной промышленности.

Модернизированная система ПРО эсминцев должна будет защитить Австралию от баллистических ракет КНДР. Ожидается, что на модернизацию морской системы ПРО будет выделено $1,3 млрд.

Министр оборонной промышленности Австралии добавил, что на создание наземного комплекса ПРО, аналогичного американской системе противоракетной обороны, может уйти не менее 10 лет, а его стоимость может составить около $10 млрд.

Напомним, вооружённые силы КНДР осуществили запуск трёх баллистических ракет 26 августа. Пролетев 250 километров, ракеты упали в Японское море. Военные эксперты из США заявили, что запущенные ракеты принадлежали к классу малой дальности.