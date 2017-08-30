Мехико, 30 августа, 2017, 18:22 — ИА Регнум. Мексика предложила свою помощь еще в воскресенье, 27 августа, в пресс-релизе, который также содержал ответы на критические твиты президента Трампа.

Иван Шилов ИА REGNUM Стена

В твитах Трамп опять утверждал, что Мексика должна заплатить за пограничную стену. Он также заявил, что рассматривает возможность прекращения действия Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA). Трамп также обвинил Мексику в том, что это «одна из самых преступных стран в мире» и «очень сложная» [страна], когда дело доходит до Североамериканского соглашения о свободной торговле.

В своем ответе Мексика возразила против этих тезисов Трампа, добавив свое предложение о предоставлении гуманитарной помощи. «Правительство Мексики… заявляет, что оно предлагает оказать помощь и сотрудничество правительству США, чтобы справиться с последствиями этого стихийного бедствия, как должны делать в трудные времена все хорошие соседи», — говорится в заявлении.

Напомним, что ранее Мексика оказывала помощь во время бедствий 2005 года, когда ураган «Катрина» бушевал на побережье Мексиканского залива. Тогда, вслед за Катриной, подразделение мексиканской армии пересекло границу для создания полевых кухонь и клиник для беженцев в Техасе, а один из кораблей мексиканского флота помог восстановить укрепления вдоль реки Миссисипи.

Но чиновники администрации Трампа еще не озвучили своего решения — примут ли они иностранную помощь на этот раз. «Если возникнет необходимость в помощи, мы будем работать с нашими партнерами, в том числе и с Мексикой, если посчитаем, что это наилучший способа выхода из положения», — говорится в заявлениях представителей Белого дома и Госдепартамента, о которых сообщает газета The Huffingpost.

Белый дом, в свою очередь, заявил журналистам из The Hill, что Госдепартамент пока принимает решение. «Белый дом благодарен за поддержку со всего мира», — заявил во вторник, 29 сентября, представитель Белого дома. «Мы знаем о предложении Мексики, и Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) координирует с Государственным департаментом соответствующие шаги».

Тем не менее, правительство Мексики настаивает на том, что предложение находится в силе. «Наше предложение открыто и постоянно», — говорит Карлос Сада Солана, заместитель министра иностранных дел Мексики по делам Северной Америки в интервью The Huffingpost.

Напомним, что ранее, 27 августа, Мексика ничего не ответила на череду критических твитов от президента Трампа, которые были нацелены на нее, заявив, что правительство Мексики отказывается обсуждать аспекты двусторонних отношений через социальные сети.

«Мексика не будет обсуждать ни НАФТА, ни какой-либо другой аспект двусторонних отношений через социальные сети или любую другую новостную платформу», — ответил представитель министерства иностранных дел Мексики в своем заявлении 27 августа.

Мексика также подтвердила, что она не намерена платить за пограничную стену Трампа, называя свою позицию по этому вопросу «принципом национального суверенитета и достоинства».

Что касается насилия и преступности в стране, министерство иностранных дел Мексики заявило, что оно «закончится тогда, когда будут устранены его первопричины: высокий спрос на наркотики в Соединенных Штатах и предложение из Мексики (и других стран)».

Трамп также столкнулся с волной критики в социальных сетях за время его воскресных твитов, которые публиковались в то время, как на юго-восточный Техас обрушился тропический шторм Харви — ураган четвертой категории (статус был понижен уже после удара по побережью).