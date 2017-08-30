Калуга, 30 августа, 2017, 18:20 — ИА Регнум. 30 августа, в преддверии Дня знаний, глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов, заместитель председателя Городской думы Сергей Павлов, заместитель городского головы Юрий Моисеев и депутаты Городской думы от партии «Единая Россия» посетили калужский социальный приют для детей и подростков «Мечта».

Фото пресс-службы городской думы Калуги Депутаты посетили социальный приют для детей и подростков «Мечта»

Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, в подарок детям народные избранники привезли ранцы, канцтовары, школьные принадлежности и сладости.

Депутаты пообщались с воспитанниками приюта и пожелали им успехов в учёбе, дети в свою очередь подготовили концерт.

«Очень важно, чтобы эти ребята почувствовали нашу поддержку, тепло, заботу, чтобы для них, как и для сотен обычных мальчишек и девчонок, первое сентября стал праздничным, радостным днем, — подчеркнул глава городского самоуправления Александр Иванов, — следует отметить, что и члены фракции «Единая Россия» и многие сотрудники аппарата Думы, привозят сюда игрушки, сладости, какие-то подарки стараются сделать пребывание здесь для этих ребят хоть немного более комфортным, домашним. Чтобы они хотя бы на время забыли о тех тяготах, которые свалились на их плечи. Разумеется, мы не оставим воспитанников приюта без внимания и в дальнейшем».

В планах у депутатов также помочь приюту с приобретением звуковой аппаратуры. «Уже более десяти лет депутаты городской думы от партии «Единая Россия» оказывают шефскую помощь социальному приюту «Мечта», — рассказал заместитель председателя городской думы Сергей Павлов, — впервые мы побывали в приюте в 2006 году и с тех пор постоянно стараемся помочь воспитанникам. В День защиты детей, накануне Нового года и 1 сентября мы приезжаем к детям и, конечно же, не с пустыми руками. Воспитанники приюты «Мечта» в свое время попали в трудную жизненную ситуацию, они очень нуждаются в заботе и внимании».