Санкт-Петербург, 30 августа, 2017, 18:20 — ИА Регнум. На Балтийском заводе в Санкт-Петербурге 22 сентября спустят на воду атомный ледокол «Сибирь», сообщает 30 августа пресс-служба ООО «Балтийский завод — Судостроение».

Bastion-karpenko.ru Атомный ледокол «Сибирь» , ЛК-60Я (проект 22220)

«22 сентября 2017 года на Балтийском заводе состоится спуск на воду первого серийного атомного ледокола «Сибирь» проекта 22 220», — указано в сообщении пресс-службы.

Атомный ледокол проекта 22 220, получивший название «Сибирь», был заложен в мае 2015 года, со сроком сдачи заказчику в 2020 году.

Всего по заказу ФГУП «Росатомфлот» Балтийский завод строит три атомных ледокола проекта 22 220: «Сибирь, «Арктика» и «Урал».

Ледоколы данного проекта оснащаются двухреакторной энергоустановкой с основным источником пара от реакторной установки РИТМ-200 мощностью 175 МВт и станут самыми крупными и мощными атомными ледоколами в мире.

Универсальные атомные ледоколы этого типа предназначены для самостоятельной проводки судов в Арктике, мелководных районах Енисея и Обской губы, а также для спасательных операций. Проект атомных ледоколов 22 220 разработан специалистами ЦКБ «Айсберг».