Рим, 30 августа, 2017, 18:03 — ИА Регнум. «В какой-то момент я побоялся, что перед волной миграции и проблемами, с которыми сталкиваются мэры, возникнет риск для демократии в нашей стране. Вот почему мы должны были действовать так, мы не ждали других европейских стран», — заявил министр внутренних дел Италии Марко Миннити во время праздника, организованного партией демократов в городе Пезаро 29 августа.

Беженцы

Выступление министра публикует информагентство ANSA. Министр напомнил, что когда 29 июня 12. 500 мигрантов прибыли в Италию всего за 36 часов на 25 разных кораблях ситуация была, действительно сложной, и в этот день ему пришлось прервать визит в Ирландию.

«Мы не могли так дальше продолжать, чтобы управлять миграционными потоками, и мы поступили по-новому, и теперь Европа благодарна нам за это. Центральное Средиземноморье вернулось в фокус внимания всего ЕС», — рассказал глава МВД.

По мнению Миннити для того, чтобы остановить миграционный поток необходимо столько средств, сколько было потрачено на «Балканскую тропу»: 6 миллиардов евро. Но министр также добавляет: «Если человек убегает от войн и голода, я обязан приветствовать его, как повелел Бог». Что касается отношений с Ливией, то поскольку торговля людьми в настоящее время является основной экономической деятельностью в некоторых областях страны, для борьбы с миграцией, как считает министр, необходимо оказывать поддержку мэрам ливийских городов путем создания альтернативных путей, помочь им реализовать стабильное будущее развитие.

«Я был удивлен, — добавил Миннити, — уровнем генерального плана, который представили в Триполи в июле мэры 14 ливийских городов, с которыми мы встретились. Поэтому я говорю им, что если они помогут нам бороться с торговцами людьми и управлять миграционными потоками из Центральной Африки, мы будем поддерживать их в создании нового экономического будущего на их территориях».

Глава итальянского МВД также напомнил, что Международная организация по миграции осуществила в Ливии с января по июнь этого года репатриацию 5000 беженцев, которые вернулись в свои страны происхождения.

«Это по-прежнему мало, — подчеркнул министр, — но это означает, что система может работать. В целом, МОМ спасла почти 10 000 человек».

Напомним, 28 августа в Париже состоялось заседание по выработке общей европейской стратегии для борьбы с нелегальной миграцией. В совещании приняли участие президент Франции Эммануэль Макрон, президент Нигерии Мохаммад Бухари, президент Чада Идрис Деби Итно, канцлер Германии Ангела Меркель, верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини, премьер-министр Италии Паоло Джентилони, премьер-министра Ливии Фаиз Сарадж и премьер-министр Испании Мариано Рахоя. Итогом заседания стал план работы по остановке потока миграции из стран Африки в ЕС, в частности, создание центров по идентификации мигрантов в транзитных для беженцах странах — Чаде и Нигерии.