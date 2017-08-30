Москва, 30 августа, 2017, 17:53 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил журналистам, что не намерен с кем бы то ни было обсуждать дела своей семьи. Такой ответ Песков дал сегодня, 30 августа, на просьбу журналистов прокомментировать расследование Фонда борьбы с коррупцией оппозиционного блогера Алексея Навального в отношении одного из своих сыновей — Николая Чоулза.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Журналисты спросили Пескова, видел ли он «расследование» Навального, пока находился в отпуске.

«Я это слышал», — ответил Песков.

При этом он уточнил, что ролики Навального смотреть не намерен и уж тем более обсуждать с кем-либо свою семью.

«Я не пользуюсь Интернетом во время отдыха, я этого не видел и не хочу видеть. Семью свою ни с кем не намерен обсуждать», — подчеркнул Песков.

Напомним, Навальный выпустил «расследование» о Николае Чоулзе, который является сыном Пескова от первого брака и проживает в Великобритании. Оппозиционер «обвинил» Чоулза в использовании дорогостоящих машин, частного самолёта, яхты, а также массовых нарушениях ПДД.