Москва, 30 августа, 2017, 17:52 — ИА Регнум. Контракт на закупку установочной партии новейших истребителей пятого поколения Су-57 Минобороны России планирует подписать в 2018 году, заявил журналистам 30 августа замминистра обороны Юрий Борисов на пресс-конференции по итогам форума «Армия-2017».

Dmitry Zherdin Су-57

По словам Юрия Борисова, поставка истребителей пятого поколения по этому контракту должна начаться в 2019 году.

«Сегодня мы прорабатываем подписание контракта на поставку установочной партии этих истребителей в 2018 году с поставкой машин в 2019 году», — сообщил Юрий Борисов.

Замминистра обороны РФ уточнил, что пока опытные образцы истребителя ПАК ФА, которому недавно было присвоено обозначение Су-57, оснащаются так называемым «двигателем первого этапа». Этот двигатель, также известный как «изделие-117», производится серийно, однако основным двигателем Су-57 должен стать двигатель «второго этапа», разработка которого пока не завершена.

Двигатель «второго этапа» по своим характеристикам будет значительно превосходить «изделие-117» и полностью соответствовать проектному уровню двигателя истребителя пятого поколения.

Справка ИА REGNUM : многоцелевой истребитель Су-57, ранее обозначавшийся как проект ПАК ФА или Т-50, — российский сверхманевренный малозаметный самолет пятого поколения, разработанный ОКБ Сухого. Работы по созданию самолета начались в 2002 году.

Максимальная скорость Су-57 — 2 600 км/час, практический потолок — 20 километров. Дальность полета до 5 500 км. Ракеты и бомбы самолет будет нести во внутренних отсеках истребителя, что уменьшает его радиолокационную заметность.