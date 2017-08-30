Москва, 31 августа, 2017, 00:00 — ИА Регнум. Ожидается, что в ближайшие три года применение технологии блокчейн (распределённой базы данных) в страховании подтолкнёт отрасль к существенному улучшению и оптимизации бизнес-процессов, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор прямого канала продаж и развития инноваций компании INTOUCH Павел Бутенко, комментируя заявление главы Внешэкономбанка Сергея Горькова о перспективности применения технологии в государственном и муниципальном управлении Москвы.

Страховочный трос

«Блокчейн автоматизирует множество бизнес-процессов внутри страховой компании, тем самым увеличивает их скорость — всё это в итоге влияет на снижение РВД (расходы на ведение дел, прим. ИА REGNUM) и формирование нового позитивного пользовательского опыта с компанией. Наиболее широкое распространение эта технология получит в процессах скоринга клиентов (оценки клиента, прим. ИА REGNUM) и оперативного урегулирования страховых событий», — заявил Бутенко.

По его словам, эффектом применения блокчейн-технологии также станет повышение взаимного доверия участников страхового договора, так как блокируется возможность изменить запись незаметно для других участников. В этой связи, в частности, очень ожидаемо создание глобальной базы страховых историй и создание персонализированных продуктов на основе персональных данных, которые можно безопасно хранить.

«В целом, блокчейн-технология может изменить страховую отрасль и существенно повысить её привлекательность и доступность, в том числе позволив развивать независимые страховые решения стартапами. Это автоматизация выплат и оценка рисков, повышение прозрачности для всех участников сделки, создание новых страховых продуктов позволяющих минимально вовлекать человека в процесс покупки/урегулирования», — считает Павел Бутенко.

Напомним, ранее глава Внешэкономбанка Сергей Горьков заявил, что применение технологии позволит Москве выпустить свою крипотовалюту, например, москоин, сообщает ТАСС.