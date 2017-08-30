Чебоксары, 30 августа, 2017, 17:49 — ИА Регнум. В Чувашии вынесен приговор очередному мошеннику, который выдавал себя за сотрудника силовых структур. Перед судом предстал чебоксарец, который пообещал жительнице Марий Эл за 2,5 млн рублей помочь трудоустроить её сын — в результате суд дал злоумышленнику условный срок, сообщили ИА REGNUM в УФСБ по Чувашии.

Судейская мантия

29 августа Ленинский районный суд Чебоксары признал 27-летнего чебоксарца винов­ным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ («Мошенниче­ство в особо крупном размере»).

«Следствием и судом установлено, что с мая 2015 года по июль 2016 года злоумышленник, представляясь действующим сотрудником УФСБ России по Чувашии, путем обмана и введения в заблуждение жительницы Марий Эл в том, что имеет возможность решить вопрос о трудоустройстве её сына в ФСБ, похитил у неё более 2,5 млн рублей», — говорят в УФСБ.

В реальности мошенник не являлся сотрудником ФСБ России и не имел полномочий по трудоустройству в органы безопасности.

По приговору суда чебоксарцу назначено 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет. Суд также постановил взыскать с него в пользу потерпевшей похищенные денежные средства. Приговор суда не вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии возбуждено уголовное дело в отношении 28-летнего жителя Чебоксар, которого подозревают в мошенничестве под видом сотрудника ФСБ. Ему инкриминируют три эпизода преступления, но число фактов может возрасти. По версии следствия, он похитил у жителей Чувашии денежные средства под предлогом необходимости оплаты расходов, якобы связанных с оформлением наследства от покойного приемного отца. Другой потерпевшей он пообещал за вознаграждение помочь в освобождении из мест лишения свободы её близкого родственника.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле 2017 года в Чебоксарах был вынесен обвинительный приговор двум жителям города, которые выдавали себя за сотрудников ФСБ. Они требовали от потерпевшего деньги за якобы компрометирующие материалы, обещая за вознаграждение не привлекать к уголовной ответственности. Суд признал их виновными, назначив реальные сроки. В 2015 году в Чувашии был осуждён лже-сотрудник ФСБ, который выманил у граждан 6 млн рублей. Средства передавались в качестве взяток за мнимое содействие в разрешении различных вопросов в органах госвласти, судах и коммерческих структурах. Ему назначено 8 лет 7 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима.