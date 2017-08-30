Смоленск, 30 августа, 2017, 17:39 — ИА Регнум. Власти Смоленска приняли решение о передаче Смоленской епархии дома №13 по улице Реввоенсовета. Соответствующее постановление, подписанное главой администрации города 28 августа, размещено на сайте мэрии, сообщает ИА REGNUM.

Культура.рф Успенский кафедральный собор в Смоленске

Речь идет о здании бывшей Спасо-Преображенской церкви — храм возвели еще в 1768 году, после Октябрьской революции был закрыт, в Великую Отечественную войну был частично разрушен. Потом здание восстановили, а в 1970-х там было организовано общежитие для сотрудников Смоленских реставрационных мастерских.

Собственно, пишет «Рабочий путь», только в 2007 году Центр по охране и использованию памятников истории и культуры признал техническое состояние здания неудовлетворительным из-за трещин в капитальных стенах. В аварийном состоянии оказалась и система водоснабжения, а протечки угрожали подмывом фундамента старинного здания. В 2013 году здание было передано в муниципальную собственность, и тогда жильцам обещали расселение. Однако сделать это до сих пор не удалось.

«Я живу здесь с 1988 года — с того момента, когда закончил институт и по распределению попал на работу в реставрационные мастерские, — рассказывал в 2015 году «Аргументам и фактам» архитектор, член Российского союза архитекторов, доцент кафедры дизайна архитектурной среды и технической графики СмолГУ Виктор Архипов. — Мы все здесь друг друга знаем, ведь чужих к нам не подселяют, все давно привыкли к таким условиям и друг к другу. Честно говоря, за столько лет мы уже устали бороться за расселение. Надежды на это почти не осталось. У меня растет внучка — может, хотя бы ей не придется всю жизнь здесь жить».

Всего, согласно постановлению, опубликованному на сайте мэрии, новые квартиры должны получить 11 семей — 22 человека. На эти цели из бюджета выделено 14,6 млн рублей. Окончательно жильцы старинного здания должны переехать в новые квартиры не позднее 2019 года — именно тогда здание должно быть окончательно передано РПЦ.

Добавим, что сообщение о передаче православной церкви здания в Смоленске появилось на фоне информации о визите 31 августа в регион патриарха Московского и всея Руси Кирилла, который примет участие в открытии на Соборном холме памятника князю Владимиру Мономаху, который в 1073 — 1078 годах был князем Смоленским. С его именем связана история Смоленского Свято-Успенского кафедрального собора — в 1101 году Владимир Мономах заложил первый храм в честь Успения Пресвятой Богородицы.