Вашингтон, 30 августа, 2017, 17:34 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп считает ситуацию вокруг КНДР не разрешить путём переговоров с Пхеньяном. Об этом он написал 30 августа в своём микроблог в Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Загнанный в угол

«США разговаривали с Северной Кореей и платили им вымогаемые деньги на протяжении 25 лет. Разговоры — это не решение!» — написал Дональд Трамп.

В ночь на 29 августа северокорейские военные провели испытание баллистической ракеты «Хвасон-12». Присутствовавший при ракетном запуске лидер КНДР Ким Чен Ын назвал его «первым шагом по подготовке к военной операции в Тихом океане и прелюдией к сдерживанию Гуама».

Запущенная КНДР ракета пролетела над японским островом Хоккайдо и упала в Тихом океане. По мнению японских военных, несмотря на то, что это была ракета средней дальности, она могла бы достичь американской авиабазы «Андерсен» на острове Гуам.

Дональд Трамп, комментируя испытание, заявил, что Пхеньян дал «громкий и понятный» посыл всему миру. «Этот режим показал своё неуважение к своим соседям, всем членам ООН, а также минимальным стандарты допустимого международного поведения», — сказал президент США.

Совет Безопасности ООН на экстренном заседании осудил «возмутительные действия» КНДР. В принятом заявлении было отмечено, что ракетные испытания Пхеньяна угрожают безопасности всех стран, входящих в Организацию Объединенных Наций.

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