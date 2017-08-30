Душанбе, 30 августа, 2017, 17:33 — ИА Регнум. 1320 тонн продовольствия: пшеничной муки, мясных и молочных консервов на общую сумму 914 тысяч долларов гуманитарной помощи передали сегодня, 30 августа, представители Казахстана таджикским властям в Душанбе.

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В церемонии передачи гумпомощи участвовали чрезвычайный и полномочный посол Казахстана Нурлан Сейтимов и заместитель Агентства по государственным материальным резервам при правительстве Таджикистана Сохибджон Зиедуллоев.

«Весь этот груз поступает на баланс нашего агентства, после чего мы подготовим акт о получении помощи и направим его в правительство. Решение о том, кому будет предназначена эта гуманитарная помощь, принимает Комиссия по чрезвычайным ситуациям при правительстве республики, которую возглавляет лично президент страны», — рассказал Зиедуллоев, передав слова благодарности казахстанскому руководству.

Он также отметил, что Казахстан ежегодно оказывает гуманитарную помощь Таджикистану и, как правило, она направляется пострадавшим от стихийных бедствий.

Таджикистан получил гуманитарную помощь от Казахстана в виде продуктов питания на 873 тысячи долларов в 2016 году и на 4,7 млн долларов (9,5% от всего объема) — в 2015 году.

Напомним, что 93% территории Таджикистана занимают горы, потому в стране нередки сходы лавин зимой, а также сели, оползни и камнепады и наводнения в теплый сезон, в результате чего множество жителей остаются без жилья, блокируются трассы, целые районы остаются «отрезанными» от центра страны.

Зимой 2017 года выпало аномальное количество осадков, которые стали причиной схода более 250 снежных лавин. В результате стихийных бедствий с начала 2017 года в Таджикистане погибли 27 человек.