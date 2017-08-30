Кострома, 30 августа, 2017, 17:24 — ИА Регнум. Полторы тысячи детей и более 5 тысяч взрослых пострадали от укусов клещей — такие данные приводит управление Роспотребнадзора по Костромской области. По результатам исследований 29 клещей оказались переносчиками энцефалита, 96 — боррелиоза.

JerzyGorecki Клещ

В прошлом году за эпидсезон с укусами животных в местные больницы обратилось на 311 человек меньше. При этом по сравнению с прошлым годом площадь территорий, на которых проводилась акарицидная обработка, увеличилось всего 5% и составило 3368 га.

ИА REGNUM напоминает, что ранее областная прокуратура сообщила, что в нескольких районах области чиновники и предприниматели вовремя не была проведена повторная обработка от клещей.

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На данный момент Костромская область находится на 6 месте по обращаемости населения с укусами клещей. С 2014 по 2016 год в регионе участились случаи выявления энцефалита — на треть, боррелиоза — в 1,7 раза.