Нижний Новгород, 30 августа, 2017, 17:22 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде прокуратура начала проверку ООО «Нижегородское «Строительное управление-620» (ООО «НН СУ-620») после того, как в ведомство поступило сразу несколько жалоб о невыплате зарплаты от работников предприятия.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Перерыв

Прокуратура намерена проверить исполнение трудового законодательства на предприятии, которое занимается, в частности, строительством станции метро «Стрелка» в Нижнем Новгороде.

При выявлении фактов нарушения порядка и сроков оплаты труда, иных нарушений трудового законодательства прокуратура обещает принять «комплекс мер реагирования, направленных на их устранение и восстановление прав работников, привлечение виновных лиц к ответственности, недопущение нарушений впредь».

Одновременно с этим руководство ООО «Управление промышленными предприятиями «Управление строительства-620» заявило, что ООО «НН СУ-620» в ближайшее время решит все вопросы с выплатой зарплаты рабочим.

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По словам гендиректора предприятия Владислава Костенко, долги по зарплате перед работниками возникла в связи с приобретением оборудования: «Чтобы засчитать деньги по выполненным работам, нам необходимо было ввести в эксплуатацию это оборудование и закрыть выполненные работы».

Как сообщает НИА «Нижний Новгород», для выхода из сложившейся обстановки «СУ-620» взяло кредит в размере 70 млн рублей. Из них 20 млн рублей уже выплачены работникам, а в течение недели будут выплачены оставшиеся 50 млн рублей.

«Сейчас управление производит выплаты и стабилизирует ситуацию. Постараемся больше такого не допускать и держать все под контролем», — заявил Костенко.

В свою очередь КоммерсантЪ сообщает, что строители «Стрелки» на форумах и в социальных сетях пишут, что зарплаты не видели почти все лето, а те, кто работает вахтовым методом, увольняются, не получив ни копейки и устав от обещаний начальства.

В муниципальном Главном управлении по строительству метрополитена, мостов и дорожных сетей (ГУММиД, заказчик проекта) считают, что задолженности по зарплате быть не должно. По словам гендиректора ГУММиД Юрия Гаранина, станция «Стрелка» строится «на самых выгодных условиях»: с начала стройки генподрядчик получил 1,5 млрд руб. аванса, ему своевременно оплачиваются выполненные работы и никаких объективных причин для невыплаты зарплаты нет.

«Если приблизительно подсчитать по количеству работающих на стройке, а это около тысячи человек, то мы оцениваем ежемесячную зарплату вместе с налогами в 40−45 млн рублей. При выполнении ежемесячных работ на сумму до 200 млн руб., которые перечисляются по контракту без задержек, можно выделить деньги на зарплату и налоги. За июль подрядчиком было выполнено работ на 70 млн рублей, все эти счета полностью оплачены. Почему руководство компании накопило долги, мне не понятно. Считаю, что подрядчик должен рассчитаться с людьми», — заявил Гаранин.

Как сообщало ИА REGNUM, группа строителей станции метро «Стрелка» объявили о начале забастовки и потребовали от ООО «НН СУ-620» выплаты зарплаты, которой они не получали несколько месяцев.

По словам организаторов забастовки, 28 августа им заявили, что зарплату за июнь строители должны получить 31 августа, за июль — в октябре 2017 года, а за август и сентябрь — скорее всего уже в 2018 году.

Строители станции уже направили письма в Генпрокуратуру, государственную инспекцию по труду и на сайт президента РФ. Сообщалось, что в забастовке намерены принять участие около 50 человек.

В госинспекцию по труду подтвердили, что в ведомство поступило несколько жалоб на задержки зарплат от рабочих ООО «НН СУ-620». Те жалобы, которые госинспекция успела проверить признаны обоснованными.

Кроме того, на невыплату зарплаты жаловались строители стадиона, строящегося в Нижнем Новгороде к чемпионату мира по футболу. Станция «Стрелка» возводится рядом со стадионом и является одним из объектов транспортной инфраструктуры, создаваемой к чемпионату.

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Ситуация с жалобами рабочих на невыплату зарплат при строительстве стадиона не единственная. Еще в марте 2016 году строители впервые объявили о том, что им не выплачивают зарплату и что они начинают забастовку.

В ситуация вмешалась областная прокуратура, которая выяснила, что выплата заработной платы строителям действительно производилась с нарушением установленных трудовым законодательством сроков.