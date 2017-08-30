Москва, 30 августа, 2017, 17:17 — ИА Регнум. Компания ЛУКОЙЛ поддерживает решение Банка России санировать банк «ФК Открытие» и одобряет действия менеджмента этого банка по стабилизации в работе финансовой организации. Об этом сегодня, 30 августа, сообщает пресс-служба ЛУКОЙЛа.

Lukoil.ru Центральный офис ОАО «ЛУКОЙЛ» в Москве

Как заявил глава ЛУКОЙЛа и миноритарный акционер «ФК открытие» Вагит Алекперов, содействие со стороны Центробанка позволит «Открытию» стабильно работать. Также он не видит рисков для сотрудников своей компании, которые являются держателями зарплатах карт «Открытия». ЛУКОЙЛ и дальше планирует сотрудничать с данным банком.

Напомним, 29 августа Банк России объявил о решении санировать банк «ФК Открытие», который занимает восьмое место в российской банковской системе по объему активов. В тот же день в банке была введена временная администрация, в которую вошли представители регулятора, а также управляющей компании Фонда консолидации банковского сектора.

В Центробанке заявили, что будут санировать «Открытие» используя средства этого фонда, который был создан летом 2017 года.

При этом, несмотря на решение о санации «ФК Открытие» будет работать в обычном режиме и мораторий на удовлетворение требований кредиторов вводится не будет.

В Банке России также заявили, что причина, по которой банку «ФК Открытие» потребовалась санация — это неудачная санация банка «Траст» и покупка страховой компании «Росгосстрах».

По оценкам регулятора, на санацию «Открытия» потребуется шесть-восемь месяцев. После процедуры, доля Центробанка в капитале «Открытия» составит как минимум 75%.