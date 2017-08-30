Киев, 30 августа, 2017, 17:25 — ИА Регнум. На Украине уровень бедности населения бьёт все рекорды. Война, безработица, потеря российского рынка, «реформы» правительства, суть которых заключалась в поднятии цен на коммунальные тарифы, привели к тому, что за гранью нищеты оказались 58% украинцев. И это при том, что в 2008 году на Украине уровень бедности был на уровне 13,2%.

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Так, по данным заведующей отделом исследований уровня жизни населения Института демографии и социсследований Национальной академии наук Украины Людмилы Черенько, в стране за чертой бедности живет около 5% населения. Их доход меньше утвержденного прожиточного минимума, который с мая 2017 года составил 1624 грн (63 долл).

Тем не менее, Черенько отметила, что в 2016 году на Украине за гранью фактического прожиточного минимума доходов проживало 58% населения.

«Мы отлично понимаем, что он (уровень прожиточного минимума — ред.) несвоевременно индексировался. Полтора года вообще не проходила индексация. Это привело к тому, что фактический прожиточный минимум в два раза превышает официальный. Поэтому если мы берем фактический прожиточный минимум, то тогда уровень бедности достигает 58%. Больше половины населения сегодня, к сожалению, за гранью фактического прожиточного минимума», — добавила Черенько в эфире Обозреватель. LIVE.

Она проинформировала, что украинская экономика продолжает находиться в стагнации после кризиса 2008−2009 гг.

«Кризис 2008—2009 гг. нас очень откинул назад. В 2007 году мы достигли очень позитивных показателей по уровню жизни. Дальше шли годы стагнации, никакого выхода из кризиса не было. В 2013 году начался новый виток волны кризиса… Возможно война его обострила. Сегодня мы, к сожалению, на уровне 2004 года по основным показателям уровня жизни. Пока еще из кризиса 2008−2009 гг. мы не вышли», — заверила Черенько.

В то же время эксперт отметила смену тенденций в доходах населения по украинским регионам.

Так, если раньше рост доходов наблюдался в промышленных восточных областях, то в последние годы динамику роста демонстрирует большинство западных регионов Украины.

«Раньше промышленные центры демонстрировали лучшую ситуацию с доходами. Соответственно там масштабы бедности были меньшими. Берем весь восток — Донецкая, Днепропетровская, в какой-то степени Харьковская, Запорожская области. Там также была неплохая ситуация. Бедность все-таки имеет определенные географические черты. Она более характерна западным регионам. Хотя так нельзя говорить, были благополучные регионы на западе и неблагополучные на востоке, например, Луганская область. В общем можно было говорить о каких-то признаках. В последние годы ситуация с уровнем бедности меняется и центр благополучия перемещается на запад. Большинство западных областей, не все, но демонстрируют низкий уровень бедности. У них показатели ближе к киевским. И наоборот, восточные регионы стали демонстрировать большие масштабы бедности», — рассказала Черенько.

«Снижение бедности в западных регионах в значительной степени объясняется притоком денег трудовых мигрантов. Проблема трудоустройства на западе была традиционно острее. Но сейчас люди могут работать легально (в странах ЕС — ред.), которые живут в приграничных регионах. Большинство, конечно, едет работать нелегально», — признала она.

Примечательно, что наивысший уровень бедности зафиксирован не среди пенсионеров, а среди молодых семей с детьми. Обычно финансовое обеспечение семьи ложится на плечи мужчины, в то время как молодой маме нужно растить ребенка. Сотрудница отдела исследования уровня жизни Института демографии и социальных исследований имени М. Птухи Национальной академии наук Светлана Полякова заявила, что в 2015 году на Украине показатель бедности по фактическому прожиточному уровню вырос вдвое (до 58,3%), писал «Експресс».

При этом самый высокий показатель бедности зафиксирован среди семей с детьми, особенно с двумя (38,6%), а также среди пенсионеров (23%).

В 2017 году ситуация на Украине кардинально не изменится. Правительство Владимира Гройсмана продолжило «реформы», которые заключались в урезании помощи молодым семьям. Так, в августе на Украине полностью отменили выплаты по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, сообщается на сайте sud.ua.

Минсоцполитики Украины называет такой шаг «оптимизацией социальной защиты семей с детьми», поскольку данное пособие объединили с выплатами при рождении ребенка, пишет «Вечерний Киев».

При этом украинский Хельсинский союз по правам человека подсчитал потери семей от оптимизации. Так, если раньше семья получала пособие по уходу в минимальном размере 130 грн (5,1 долл) в месяц, то потери за три года составят до 5000 гривен (196 долл).

По словам украинского юриста Максима Щербатюка, ранее анонсированное увеличение помощи при рождении первого ребенка можно считать условным, поскольку размер пособия, выплачиваемого сразу, не изменился — это чуть больше 10 тыс. гривен (393 долл).

Не увеличивается и сумма ежемесячного пособия — 860 гривен (33 долл), продлили только время выплаты помощи — с 2 лет до 3 лет. Таким образом, ежемесячное пособие на ребенка меньше чем прожиточный минимум для детей до 6 лет, который с 1 июля 2017 г. был также урезан до 1059 гривен (41 долл). До этого прожиточный минимум для детей составлял 1102 гривен (43 долл).

В свою очередь премьер-министр Украины Владимир Гройсман со ссылкой на данные Государственной службы статистики заверяет, что на Украине начался экономический рост, который сопровождается ростом зарплат. Он сообщил, что на Украине средняя номинальная заработная плата за год (с июня 2016 по июнь 2017) выросла на 37,9% и на 1 июля составила 7360 гривен (289 долл).

«Сегодня мы можем говорить, что экономика Украины оживает. … Анализ показывает, что наиболее существенно растут заработные платы по рабочим специальностям», — написал 2 августа Гройсман на своей странице в Facebook.

В то же время лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко считает, что побороть бедность и теневой сектором экономики поможет повышение минимальной зарплаты украинцев до 5 тыс грн (196 долл) с нынешних 3200 грн (125 долл).

«Украинцы получают самые маленькие зарплаты на постсоветском пространстве, не говоря уже о Европе. Я абсолютно уверен, что единственный способ преодоления бедности и обеспечения достойной пенсии в старости — это радикальное повышение зарплат! Но не прокурорам и судьям., а миллионам трудовых людей, которые получают копеечные зарплаты», — поделился рецептом Ляшко на своей странице в Facebook в июле.

Более радикальный подход к проблеме бедности предложил президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский в эфире телеканала News One. Он призвал население выходить на забастовки и добиваться справедливых окладов за работу.

«Вас грабят, грабят ваших соседей, дороги, потому что не платятся налоги. Грабят ваших воинов, потому что поступило бы больше денег в бюджет и им подняли бы зарплату. Грабят врачей и учителей… Почему вы не ходите на забастовки, почему вы терпите 3200, а не требуете, чтобы заплатили 5 тысяч», — сказал Бродский.

Как сообщалось, в марте 2017 года агентство Bloomberg разместило Украину на седьмой строчке в списке самых бедных государств. В первую десятку рейтинга вошли Венесуэла, ЮАР, Аргентина, Греция, Турция, Испания, Украина, Сербия, Бразилия и Уругвай.

«Если 2016 год был годом политических потрясений, в этом году может быть, когда мы видим, как они будут влиять на мировую экономику», — заявили авторы рейтинга.

Напомним, по данным Национальной академии наук Украины в 2015 году 58,3% украинцев проживали за гранью фактического прожиточного минимума доходов, а в 2014 году — 28,6%. Как сообщает Госстат Украины, средняя заработная плата в июле 2017 года составила 7 тыс. 339 гривен (288 долл), что на 0,3% меньше, чем в июне 2017 года.

«По сравнению с июлем 2016 года средняя зарплата выросла на 36,6%», — говорится в сообщении.