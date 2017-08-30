Ярославль, 30 августа, 2017, 17:15 — ИА Регнум. В Ярославской области будет реализован проект выделения школьникам сертификатов на дополнительное образование. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте образования Ярославской области.

В Ярославле востребованы художественные школы

В Угличе на педагогической конференции первый заместитель директора департамента образования Светлана Астафьева рассказала, что в Ярославской области будет реализован пилотный проект по разработке модели персонифицированного учёта и финансирования детей, занимающихся в кружках и секциях.

Сейчас учреждениям дополнительного образования выделяют деньги усредненно, без учета количества занимающихся. Выполнят или перевыполнят план по набору учеников в кружки и секции — от этого финансирование не меняется. В пилотном проекте каждый ребенок получает сертификат и относит его в выбранный им факультатив. И чем больше будет таких сертификатов — тем больше денег выделит Министерство образования организации. Если мало сертификатов будет принесено в кружки, то и финансирование будет урезаться.

«Это поможет определить уровень востребованности на различные направления. Например, сейчас большой популярность пользуется робототехника и художественные школы. Значит, денег им должно больше выделяться. Если же кружки не востребованы, то ситуация будет изучаться: как работают сотрудники учреждений дополнительного образования. Может быть, им надо изменить свои методы работы, чтобы привлечь больше детей. В противном случае вопрос может даже стоять о закрытии невостребованных секций», — сказала корреспонденту ИА REGNUM директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. Министерство образования выделило шести регионам страны, где будут реализованы эти пилотные проекты, по 12, 5 миллионов рублей на проведение эксперимента. В этом году будут определены районы области, где будет реализовываться проект. А с 1 сентября 2018 года он будет воплощен в жизнь.