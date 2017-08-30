Санкт-Петербург, 30 августа, 2017, 17:18 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге охранный статус снимут с трех исторических зданий, включая производственный корпус завода «Вулкан», где еще до своего исторического полета в космос проходил практику Юрий Гагарин. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил представитель движения «Живой город» Дмитрий Литвинов.

Dunaeww Мемориальная доска Ю.А.Гагарину, ул. Новоладожская, д. 4

По его словам, такое решение уже приняли сегодня, 30 августа, на заседании рабочей группы Совета по сохранению культурного наследия при правительстве Санкт-Петербурга.

По словам Литвинова, рабочая группа считает, что корпус завода «Вулкан» на Новоладожской улице, 4 (Петроградский район), не представляет ценности. Впрочем, группа предоставила градозащитникам еще две недели, чтобы собрать дополнительные доказательства того, что Юрий Гагарин проходил там практику.

«То есть, недостаточно того, что там мемориальная доска висит. Не знаю, какие еще доказательства, кроме имеющихся, мы можем собрать», — заметил Литвинов.

Действительно, на фасаде установлена табличка, напоминающая о том, что Юрий Гагарин в 1955 году проходил производственную практику на заводе «Вулкан». Здание завода возвели в 1905 году про проекту архитектора Чижова в красно-кирпичном стиле. В его интерьерах сохранились чугунные колонны, исторические лестницы и своды.

В этом здании раньше находилось заводоуправление предприятия. Нынешний собственник планирует перестроить его в своих интересах, однако это невозможно сделать, пока здание имеет статус выявленного объекта культурного наследия.

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Кроме того, охранного статуса лишаются Дом Е. А. Брюна на улице Декабристов, 49, а также Образцовый жилой дом Общества для улучшения помещений для рабочего и нуждающегося населения на Английском проспекте, 17−19. Оба расположены в историческом квартале «Северная Коломна».

Доходный дом главного инженера Брюна был построен с 1840 по 1841 года по проекту архитектора Евгения Паскаля. В 1850-е годы были перестроены флигели. К 1930-м годам здание лишилось нескольких балконов на втором и третьем этажах в процессе ремонта и реконструкции.

Образцовый жилой дом для нуждающихся на Английском проспекте был построен в 1862 году по проекту архитектора Эрнеста Жибера, здание осмотрел российский император. Позднее дом расширили. Целиком строительство комплекса завершилось в 1893 году.

Охранный статус удалось сохранить за комплексом служебных построек Дирекции Императорских театров в переулке Матвеева, 3, и запасным домом великого князя Павла Александровича на улице Писарева, 6−8.

Как поясняют в движении «Живой город», экспертизы по объектам в Коломне выполнили в прошлом году в ООО «Ленстройуправление» по заказу городского комитета по строительству в рамках подготовки к реновации территории «Северная Коломна».

Окончательное решение по всем объектам, которые могут лишиться охранного статуса, примет КГИОП.