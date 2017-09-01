Санкт-Петербург, 1 сентября, 2017, 06:08 — ИА Регнум. Прибалтийские порты активно участвуют в энергетической «позиционной войне» на европейском фронте. Литва приняла в Клайпедском порту первую партию сжиженного природного газа из США. «Энергетическая независимость от России» давно стала той формулой, использование которой может отменять простые рыночные законы цена-качество, заставляя потребителей использовать более дорогой или менее качественный продукт, в данном случае — топливо. На войне как на войне. Хотя и использования классических рыночных механизмов в данном контексте еще никто не отменял. В целом порты Прибалтики показывают увеличение перевалки грузов за счет роста объема перевалки угля.

Иван Шилов ИА REGNUM Порт

Российский уголь пользуется удачной конъюнктурой, вызванной наводнениями в Австралии, за счет чего на мировом рынке возникла нехватка угля. Также холодная зима 2016−2017 годов и жаркое лето 2017-го в Европе вызвали увеличение энергопотребления, связанное с необходимостью обеспечить напряженную работу кондиционеров, что также стало причиной усиленной закупки российского угля.

Все перечисленное выше вовсе не отменяет планов по переброске основного транзитного потока в направлении обладающего определенными преимуществами порта Усть-Луга.

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