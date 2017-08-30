Ярославль, 30 августа, 2017, 17:02 — ИА Регнум. В адрес депутата областной Думы Сергея Балабаева поступило коллективное обращение от заведующих детскими дошкольными учреждениями Ярославля, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Правда, подписей под ним нет — авторы указали, что боятся «привлечения к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения».

City-yaroslavl.ru Дети питаются по новому меню

Написано обращение со знанием предмета изнутри, так что очень велика вероятность, что руководители детсадов действительно взбунтовались против нового меню.

«Недавно нас собрали в мэрии и в приказном порядке заставили перейти на единое меню. Приготовлением пищи и доставкой будет заниматься «Социальное питание», а отвечать за здоровье и жизнь детей будем мы. При этом у нас не будет возможности осуществлять контроль за качеством продуктов, приготовлением пищи и ее перевозкой. Такое решение было принято кулуарно без согласования с нами и родителями в интересах группы компаний «Социальное питание», которую лоббирует бывший губернатор Ярославской области. Его сын контролирует данную компанию. Эта же фирма является монополистом по организации питания в школах Ярославля. Многие родители уже недовольны новым меню, жалуются, что дети приходят из сада полуголодными. При этом раньше организация питания в целом была неплохой. Пища готовилась из свежих продуктов и подавалась на стол сразу после приготовления, во многих детских садах имелись современные пищеблоки, на которые были затрачены значительные бюджетные средства. За последнее десятилетие в городе не было выявлено ни одного случая отравления детей в садах, а в школах такие случаи были» — сказано в обращении.

Кроме того, его авторы отмечают, что «меню составлено без учета физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для детей всех возрастных групп и рекомендуемых суточных наборов. Для детей от 3 до 7 лет одинаковое меню, а потребности у них значительно отличаются. Это означает, что старшие дети будут недоедать».

В обращении указано, что, в нарушение п.15.4, не соблюдено распределение калорийности суточного рациона по отдельным приемам пищи. Свежие фрукты должны включаться не в ужин, а во второй завтрак, как и было ранее.

Имеет место повтор одних и тех же блюд или кулинарных изделий в один и тот же день или последующие два дня, что не допускается п.15.5. В нарушение этого требования меню предусматривает 4-й и 5-й день рыбные изделия, 7-й день — молочный соус на обед и ужин.

Из меню исключены кондитерские изделия промышленного производства. Между тем, согласно п. 15.6, полдник включает булочные или кондитерские изделия без крема, допускается выдача творожных или крупяных запеканок и блюд.

Еда привозится в непригодных для этого тентованных автомобилях.

«Многие родители уже высказывают недовольство. Нам нечего возразить, поскольку именно они оплачивают питание детей и вправе требовать, чтобы еда была качественной. Считаем, что необходимо вернуть прежнюю систему питания детей. Она надежна и не затратна. При новой системе меню невкусное и несбалансированное, велика вероятность отравлений, с нашей стороны отсутствует какой-либо контроль, затраты на энергию, воду и другие расходы перекладываются с «Социального питания» на бюджет» — отмечают авторы письма.

Сергей Балабаев сообщил, что будет разбираться в происходящем и примет незамедлительные меры.