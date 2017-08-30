Вашингтон, 30 августа, 2017, 16:57 — ИА Регнум. Агентство по противоракетной обороне (ПРО) и ВМС США испытали ракету-перехватчик SM-6, поразив ею мишень с характеристиками баллистической ракеты средней дальности, сообщил журналистам 30 августа директор агентства генерал-лейтенант Сэм Гривз.

U.S. Navy Photo by Photographer's Mate 3rd Class Douglas M. Pearlman Эсминец УРО «Джон Пол Джонс»

Уточняется, что пуск противоракеты SM-6 был произведен с эсминца John Paul Jones из района Гавайских островов. Баллистическая ракета была перехвачена на финальном участке траектории полета при входе в атмосферу.

В агентстве по ПРО обратили внимание на тот факт, что испытания противоракеты были проведены почти сразу после запуска в КНДР баллистической ракеты, беспрепятственно пролетевшей над северо-востоком Японии и упавшей в Тихий океан в 1180 км восточнее острова Хоккайдо.

При этом агентство по ПРО заверяет, что сегодняшние испытания планировались давно и не приурочены к ракетным запускам КНДР.

«Мы будем продолжать развитие технологий защиты от баллистических ракет, чтобы быть готовыми к отражению любой угрозы», — заявил директор агентства по ПРО генерал-лейтенант Сэм Гривз.