Москва, 30 августа, 2017, 16:53 — ИА Регнум. Российские власти призывают не спекулировать на новостях об уголовном деле в отношении режиссера и художественного руководителя Гоголь-центра Кирилла Серебренникова и дождаться решения суда. Такое заявление сделал сегодня, 30 августа, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

medialeaks.ru Дмитрий Сергеевич Песков

Напомним, 23 августа Басманный суд Москвы поместил Серебренникова под домашний арест в рамках уголовного дела о мошенничестве. Ему вменяется в вину организация хищения 68 млн рублей бюджетных средств, выделенных его компании «Седьмая студия» на реализацию проекта «Платформа».

Защита Серебренникова просила суд отпустить его под залог или поручительство. Однако его поместили под домашний арест, который он отбывает в своей квартире на улице Пречистенка в Москве.

Журналисты спросили Пескова следят ли в Кремле за делом Серебренникова. Пресс-секретарь призвал не политизировать данное дело, которое относится к сугубо финансовым вопросам.

«Еще раз нужно вспомнить, что до тех пор, пока не принято соответствующего решения суда, никто никого виновным назвать не может — это сделать может только суд. Здесь в данном случае надо… не говорить впустую о какой-то политизации, о какой-то цензуре и так далее: такие рассуждения абсолютно не уместны и не имеют отношения к чисто финансовым вопросам», — сказал Песков.

Что касается поддержки Серебренникова со стороны его коллег и других общественных деятелей, то она вполне понятна, но совершенно не стоит связывать данную поддержку с непосредственно теми вопросами, которые у следствия есть к Серебренникову.

Также Пескова спросили об ужесточении контроля за расходованием государственных средств и пересмотра системы государственной поддержки подобных проектов.

«То, что происходит, это и есть контроль за расходованием средств. Те, кто используют государственные деньги, безусловно, должны соответствовать определенным критериям контроля и подотчетности использования этих государственных денег, это абсолютно нормальная практика», — ответил Песков.

Он напомнил, что есть страны, которые совсем не поддерживают данную систему, и есть государства, как Россия, которые «активно поддерживают».