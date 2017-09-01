Ватикан, 1 сентября, 2017, 05:33 — ИА Регнум. Темы, волнующие католическую прессу, многообразны. Это и эхо визита в Россию кардинала Паролина, и нападение джихадистов на Испанию, и угрозы террористов Риму и папе Франциску и многое другое. Католические СМИ читал редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Иван Шилов ИА REGNUM

National Catholic Reporter (Канзас-Сити, США) дает оценку решению президента Трампа отправить дополнительный контингент американских военнослужащих в Афганистан. 16-летняя афганская эпопея Вашингтона стала ответом на теракты 11 сентября 2001 года. Попытка сделать эту страну негостеприимной для баз террористов не увенчалась успехом. Голоса тех, кто указывал на исторический опыт великих империй, Британской и Советской, остались голосами вопиющих в пустыне. США воспринимали себя как сверхдержаву, обладающую сверхспособностями.

Между тем столкновение с фанатиками, воспринимающими войну как великое благо, оказалось способом навредить, прежде всего, Штатам. Таким образом, любое решение по Афганистану, принятое американской администрацией, будет борьбой двух плохих вариантов: уйти — значит потерять лицо, а остаться — значит продлить войну на неопределенный срок.

У США достаточно внутренних проблем для того, чтобы уделять меньше внимания созданию себе трудностей за пределами своих границ. Происшествия в Шарлотствилле побудили католических епископов США объявить о создании нового специального комитета против расизма. Об этом пишет Catholic News Agency (Инглвуд, США), называя расизм «первородным грехом США» и «раковой опухолью для страны».

К другим новостям католической прессы: Католичество в России пора признать «традиционной религией»?

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