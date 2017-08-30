Калуга, 30 августа, 2017, 16:49 — ИА Регнум. Деятельность министерства сельского хозяйства Калужской области по исполнению законодательства о противодействии коррупции и законодательства о государственной службе не отвечает требованиям действенного предупреждения коррупционных проявлений, сообщила 30 августа корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Юлия Иконникова.

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В ходе проверки министерства, Калужская межрайонная природоохранная прокуратура выявила факты недостоверного представления служащими сведений о находящемся в собственности их супругов имуществе, а также возникновении ситуаций, которые могли повлечь за собой конфликт интересов.

Отдельные чиновники не отразили сведения о полученных доходах, земельных участках и жилых помещениях, которыми владеют члены их семей, об участии в управлении коммерческими и некоммерческими организациями. Также не было принято своевременных мер по уточнению ранее представленных недостоверных сведений.

В министерстве не проводился должным образом анализ предоставляемых сотрудниками сведений о доходах, расходах и обязательствах имущественного характера, не принимались решения о проведении проверки полноты и достоверности представленных сведений при наличии к тому оснований.

В должностных регламентах сотрудников не определена обязанность соблюдать реализуемые в министерстве антикоррупционные меры. Прокурорской проверкой выявлены нарушения в работе министерской комиссии по соблюдению требований к поведению служащих.

В связи с выявленными нарушениями, в адрес министра сельского хозяйства области прокурором внесено представление. По результатам рассмотрения представления приняты меры к устранению нарушений закона. В частности, за допущенные нарушения к дисциплинарной ответственности привлечены шесть должностных лиц.

Напомним, в 2016 году сотрудники прокуратуры Калужской области выявили 542 нарушения антикоррупционного законодательства. Согласно материалам заседания областной межведомственной рабочей группы по противодействию коррупции, по выявленным нарушениям было внесено 143 представления, к дисциплинарной ответственности привлечено 148 человек.

Причиной уклонения служащих от соблюдения запретов и ограничений стали системные просчеты в профилактической деятельности кадровых подразделений органов власти, а также формализм в деятельности созданных в них комиссий.