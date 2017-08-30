Казань, 30 августа, 2017, 16:34 — ИА Регнум. Обанкроченный «Татфондбанк» (ТФБ) из Казани попытался войти в состав кредиторов ООО «Недвижимость Плюс». Сумма претензий к компании превышает 1,008 млрд рублей. Ещё одна компания, аффилированная с экс-председателем правления ТФБ, задолжала банку почти 3 млрд рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на материалы дела.

Tfb.ru Фирменный шарф сотрудника Татфондбанка

Арбитражный суд Татарии рассмотрит первое требование 19 сентября. Задолженность у компании перед ТФБ возникла по десяти кредитным договорам, подписанным с 2012 по 2016 год.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Недвижимость Плюс» было создано 2 августа 2012 года. Учредитель — Айдар Гусев. Основный вид деятельности — покупка и продажа собственного недвижимого имущества, уставной капитал — 10 тыс. рублей. Компания имеет долю в ООО «Реал Истэйт».

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ТФБ также пытается вступить в дело о банкротстве ООО «Траверз компани», которая является совладельцем ООО «Новая нефтехимия». Последнее — акционер «Татфондбанка» с долей 17,36%. Финансовые претензии к ООО «Траверз компани» у банка составили 2,997 млрд рублей. Соответствующее ходатайство суд рассмотрит 25 сентября.

В отношении ООО «Траверз компани» конкурсное производство было открыто решением Арбитражного суда РТ от 20 июня 2017 года. Иск подан ООО «Восток Шуз».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, ПАО «Татфондбанк» был лишён лицензии 3 марта, а признан банкротом 11 апреля 2017 года. До 10 апреля 2018 года продлится конкурсное производство.

Экс-глава правления «Татфондбанка» находится в СИЗО. В отношении него возбуждено несколько уголовных дел.

Конкурсный управляющий «Татфондбанка» признал порядка четверти требований кредиторов — 134,75 млрд рублей из заявленных более чем 537,79 млрд рублей. К началу августа 2017 года у обанкроченного банка официально 16 379 кредиторов, реестр был закрыт 31 июля.

«Татфондбанк» являлся одним из крупнейших банков Татарии, по размеру активов занимал 42-е место в банковской системе РФ. Филиалы и крупные офисы организации были в Москве и Санкт-Петербурге, в Нижегородской, Саратовской, Самарской, Ярославской, Воронежской, Новосибирской областях, а также в Удмуртии, Башкирии, Чувашии, Марий Эл, Пермском крае.

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