Калуга, 30 августа, 2017, 16:30 — ИА Регнум. 29 августа губернатор Калужской области Анатолий Артамонов подписал постановление правительства Калужской области «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Калужской области за второй квартал 2017 года».

Astryd_MAD Прожиточный минимум

Как сообщает пресс-служба правительства Калужской области, согласно документу, величины данного показателя установлены в следующих размерах:

на душу населения — 9665 рубля, для трудоспособного населения — 10 390 рублей, для пенсионеров — 8059 рублей. для детей в возрасте до 15 лет включительно — 9487 рублей.