Киев, 1 сентября, 2017, 04:57 — ИА Регнум. Множество субъектов, открыто и скрыто шарящих посредством своих представителей в украинской экономике вообще и энергетике в частности, время от времени сталкиваются, ставя друг друга в неудобное положение. Вот и теперь конфликт двух национальных структур со звучными названиями НАБУ и НКРЭКУ (Национальная комиссия по регулированию электроэнергетики и коммунальных услуг) заставил главу последней Дмитрия Вовка выступить с интересным заявлением. Защищая вверенную ему НКРЭКУ от посягательств «набуинов», пан Вовк сообщил, что решение по «Роттердаму+» принималось прозрачно и публично, целью решение было привести принцип ценообразования на энергетический уголь к аналогичному по углеродному газу.

Иван Шилов REGNUM Обзор энергетики Украины

Стоит продолжить мысль Вовка, потому что данная инициатива по газу привела к его резкому подорожанию для населения. И определенной стратегии, поддержанной МВФ, в которой была прописана методика ежегодного пересмотра тарифа для населения. Если формулы идентичны, то и рынок электроэнергии ждет аналогичная судьба. Все попытки НАБУ, выполняющего волю следящего органа заинтересованных штатовцев, вряд ли смогут что-либо противопоставить уверенному в своей позиции НКРЭКУ, работающему из-под МВФ.

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