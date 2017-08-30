Москва, 30 августа, 2017, 16:19 — ИА Регнум. Возврат профессиональной ориентации в школах послужит интересам самих учащихся. Об этом заявила член комитета Госдумы по образованию и науке Алена Аршинова (фракция «Единой России»), комментируя предложение министра образования и науки Ольги Васильевой, озвученное на Общероссийском родительском собрании.

Флаг партии «Единая Россия»

«Мы, конечно же, поддерживаем эту меру, поскольку партия «Единая Россия» неоднократно выступала с аналогичными предложениями во время встреч с министром в Госдуме, инициировала этот вопрос в нашем комитете по образованию и науке, когда рассматривали в целом имеющийся у нас опыт и лучшие практики отечественного образования. Вопросы профориентации учеников, их трудового воспитания неразрывно связаны с качеством образования и подготовленностью учеников для жизни в обществе и для дальнейшей их конкурентоспособности на рынке труда. Поэтому эта мера послужит в первую очередь интересам самих учеников», — заявила Алена Аршинова.

По мнению парламентария, необходимо использовать лучшие практики отечественного образования, расширять меры по интеграции образования с производственной деятельностью, активизировать процесс интеграции учебной и воспитательной работы.

«При этом это касается не только школ, но и ССУЗов, ВУЗов. Относительно последних напомню, мы сейчас реализуем такие меры, как совершенствование механизма целевого приёма и целевого обучения, а также создание на предприятиях базовых подразделений образовательных организаций среднего профессионального образования и высшего образования», — отметила она.

Алена Аршинова также поддержала заявление Ольги Васильевой о недопустимости проведения ремонта в школах за счет родителей. По ее словам, с такой проблемой к депутатам периодически обращаются родители школьников, как при ремонте школ, так и при покупке учебников и пособий за счет родителей.

«Мы с такими обращениями разбираемся в каждом конкретном случае, доводим информацию до Министерства образования и науки РФ и других госорганов для оперативного решения проблемы. Безусловно, руководство школ не вправе требовать или даже просить родителей учеников о таких оплатах», — подчеркнула она, добавив, что в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» эти обязательства по содержанию школ несут целиком муниципалитеты и государственные органы власти.

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