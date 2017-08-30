Москва, 30 августа, 2017, 16:06 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что в списке электронных сообщений пресс-службы Кремля был запрос от юриста американского президента Дональда Трампа с просьбой посодействовать в строительстве Trump Tower. Однако его оставили без ответа.

TonyTheTiger Одна из башен Трампа

Песков пояснил, что в адрес его ведомства поступает большое количество сообщений, но отвечают на них только в случаях, связанных с деятельностью президента РФ Владимира Путина. Запрос от юристконсульта американского президента Майкла Коэна действительно был, подтвердил Песков.

«В этом обращении говорилось о том, что некая российская компания вместе с определёнными лицами преследует цель по созданию в московском Сити такого небоскрёба, но дела у них не идут, и они просят помочь с какой-то рекомендацией и с продвижением этого дела», — сказал Песков.

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Он добавил, что реагирование на подобные бизнес-сообщения не является работой пресс-службы Кремля.

«Это не является нашей работой, мы оставили это без ответа. Каких-то повторных обращений не было, и мы, наверное, и на повторные бы не ответили, потому что это не наша работа», — пояснил Песков.

Пресс-секретарь также сообщил, что вопрос о данной обращении не обсуждался с президентом Путиным.

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Напомним, противники президента США продолжают использовать тему «вмешательства» России в американские выборы. Информация о возможном сотрудничестве при строительстве Trump Tower в Москве появилась накануне в западной прессе.