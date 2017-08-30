Москва, 31 августа, 2017, 00:57 — ИА Регнум. Двухдневный визит госсекретаря Ватикана кардинала Паролина в Москву с последующим посещением Сочи стал знаковым событием, демонстрирующим дальнейшее налаживание дипломатических отношений между Москвой и Ватиканом. Комментарий по поводу этого визита дал корреспонденту апостольский нунций в Москве архиепископ Челестино Мильоре.

Наталья Гилёва / cathmos.ru Кафедральный католический собор в Москве. На переднем плане (слева направо): архиепископ Паоло Пецци, кардинал Пьетро Паролин, архиепископ Челестино Мильоре

В ходе беседы его высокопреосвященство среди наиболее значительных моментов упомянул мессу, которую кардинал Паролин служил в католическом кафедральном соборе в Москве. Также было отмечено появление новых точек соприкосновений и взаимного сотрудничества между православной и католической церквями, в том числе и в гуманитарной области. Стороны продемонстрировали реализм и добрую волю к разрешению вопросов, обсуждаемых в повестке дня.

Прошлое, часто наполненное конфликтами, не игнорировалось, но и не являлось непреодолимым препятствием на пути к требованиям настоящего и будущего. Новая эпоха, наступившая благодаря развитию техники, может послужить созданию единой политической воли, лучшему достижению взаимопонимания и открывать перед договаривающимися новые возможности.

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