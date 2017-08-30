Москва, 30 августа, 2017, 16:59 — ИА Регнум. Выровнять зарплаты учителей разных регионов не представляется возможным. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 30 августа заявила министр образования и науки РФ Ольга Васильева во время Общероссийского родительского собрания, отвечая на вопрос о пересмотре системы оплаты труда учителей.

ИА REGNUM День знаний

«У нас зарплата (учителей) по регионам колеблется и зависит от средней заработной платы по региону. У нас нет возможности сейчас её выровнять. Очень часто слышу искренние предложения, чтобы была (в регионе) такая же заработная плата, как в Москве. Пока что это невозможно сделать», — заявила Васильева.

Тем не менее в целом средняя зарплата учителей и преподавателей растёт, указала министр.

«По итогам первого полугодия в дошкольном образовании зарплата выросла на 5% от аналогичного периода прошлого года и составила 29,3 тыс. рублей — или 88% от заработной платы в сфере общего образования», — подчеркнула министр.

В сфере общего образования, в свою очередь, по результатам первого полугодия 2017 года в 84 субъектах из 85 среднемесячная заработная плата была доведена «до уровня среднемесячного дохода от трудовой деятельности региона», указала Васильева.

По её данным, на сегодняшний день заработная плата учителей общего образования составляет 38,6 тыс. рублей, в среднем профессиональном образовании — 35,4 тыс. рублей. Самыми же высокими оказались зарплаты в высшем образовании, добавила глава Минобрнауки.

«В среднем по стране преподаватели вузов получают 61 тысячу рублей. Это средняя для профессорско-преподавательского состава, средняя по стране», — заявила Васильева.

Напомним, что сами учителя в регионах с сарказмом воспринимают все заявления о росте зарплат в образовании. Они утверждают, что такие средние зарплаты — как средняя температура по больнице. Часто оклад минимален, вполне может составлять до 10 тыс. рублей. Людям приходится не жить, а выживать.