Ярославль, 30 августа, 2017, 15:57 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля внесла в муниципалитет проект решения, предполагающий предоставление муниципального жилья чиновникам и сотрудникам муниципальных предприятий из других регионов. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Проект решения был рассмотрен на заседании профильной комиссии муниципалитета. Он дает возможность передачи в найм жилых помещений коммерческого использования без торгов и без учета социальной нормы сотрудникам органов муниципальной власти, государственной власти, а также муниципальных учреждений. Это право получат только те чиновники, которые не имеют жилья по месту работы, то есть иногородние. Ранее такой нормы не было.

«К нам приезжает много специалистов из Москвы, Подмосковья, других регионов. Аренда жилья стоит дорого — в центре цена квартиры доходит до 30−40 тыс рублей, это неподъемные деньги. Это решение позволит привлекать к нам специалистов», — сказал первый заместитель мэра Ярославля Сергей Тарасов.

По словам Сергея Тарасова речь идет как о существующих муниципальных квартирах. Например, если наниматель жилого помещения умер, такая квартира может быть отремонтирована и передана приезжему чиновнику или сотруднику муниципального учреждения. Кроме того, планируется предоставлять чиновникам и новом жилье, которое попадет в муниципальную собственность по договорам о развитии застроенных территории.

«У нас сложная ситуация. Зарплаты невысокие, текучесть кадров большая, люди утекают. Мы пытаемся закрепить людей на этой территории», — сказала советник мэра Ярославля Ольга Стукалова.

В мэрии подчеркивают, что квартира будет предоставляться только на срок трудовых отношений с органом власти. Депутат Сергей Выржиковский поинтересовался, может ли чиновник получить впоследствии ее в собственность. Как сообщили представители мэрии, такая возможность предусмотрена — по истечении 5 лет квартиру можно будет выкупить по коммерческой стоимости но, опять же, без торгов.

На вопрос о стоимости аренды муниципального жилья для чиновников, представители мэрии ответить затруднились, сообщив лишь, что она будет невысокой.

Некоторые депутаты выразили недовольство новым порядком, призвав руководство мэрии брать на работу местных специалистов. В итоге для одобрения решения не хватило количества голосов. Между тем оно все равно будет вынесено на заседание муниципалитета, которому и предстоит принять окончательное решение — привлекать или нет иногородних специалистов предоставлением квартир.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, после избрания мэром Владимира Слепцова ряд постов в городской власти и муниципальных предприятиях заняли иногородние специалисты. Такая же ситуация наблюдается в структурах власти региона.