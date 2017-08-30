Вильнюс, 30 августа, 2017, 16:05 — ИА Регнум. В связи с приближением российско-белорусских военных учений «Запад-2017» осенью в Балтийском море ожидается прибытие кораблей ВМС США, сообщает 30 августа пресс-служба президента Литвы со ссылкой на заявление президента Дали Грибаускайте.

Augustas Didžgalvis Даля Грибаускайте

По её словам, в Литве дислоцированы американские военнослужащие и военная техника, а миссия НАТО по патрулированию воздушного пространства Прибалтики усилена за «счёт американских истребителей».

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«С приближением военных учений «Запад» США решительно выполняют обязательства в сфере обороны. Осенью в Балтийском море ожидается прибытие кораблей ВМС США», — сообщила она.

Президент отметила, что Литва всегда «чувствовала твёрдую поддержку» со стороны американского Конгресса и «чёткое понимание встающих перед регионом угроз».

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"Принципиальная позиция Конгресса США по вопросам санкций в отношении России, энергетической независимости ЕС, борьбы с пропагандой и кибератаками способствует и обеспечению безопасности Литвы», — резюмировала Грибаускайте.

Напомним, совместные стратегические учения вооруженных сил Белоруссии и России «Запад-2017» пройдут с 14 по 20 сентября. В них примут участие более 12 тыс. военных и будет задействовано до 680 единиц боевой техники. В Литве учения назвали главной геополитической угрозой 2017 года.