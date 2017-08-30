Прага, 30 августа, 2017, 16:01 — ИА Регнум. 29 августа в Праге состоялась мировая премьера мультфильма «Гурвинек и волшебный музей», в производстве которого приняли участие Россия, Чехия и Бельгия. Копродукционный проект является самым масштабным в истории отечественной анимации.

«ПрофиСинема» «Гурвиненок»

В создании мультфильма участвовали российская анимационная студия «КиноАтис», Киностудия им. М. Горького, чешская компания «Rolling Pictures, spol. s. r. o.» и бельгийская студия «Grid Animation». Продюсерами фильма выступили Сергей Зернов, Вадим Сотсков и Мартин Котик. На русский язык героев озвучили Михаил Ефремов, Константин Райкин, Алексей Колган, Юрий Стоянов, Андрей Рожков и другие.

«ПрофиСинема» Мировая премьера мультфильма «Гурвинек и волшебный музей»

Премьера состоялась в кинотеатре CineStar Andel и собрала множество гостей, среди которых съёмочная группа, известные чешские актёры, продюсеры Вадим Сотсков и Мартин Котик и министр культуры Чехии Даниэль Герман. Из-за большого количества гостей показ проходил сразу в трех залах кинотеатра.

«ПрофиСинема» Мировая премьера мультфильма «Гурвинек и волшебный музей»

Главный герой мультфильма, десятилетний мальчик Гурвинек — персонаж чешского происхождения, имеющий девяностолетнюю историю существования. Генеральный директор студии «КиноАтис» Владимир Сотсков отметил, что в России Гурвинека помнят только родители, однако создатели фильма надеются, что он придется по душе и детям.

Российский релиз мультфильма запланирован на зиму 2018 года. Выход «Гурвинека» в прокат состоится также в Европе, Азии, США и Канаде.