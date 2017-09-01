Финляндия, 1 сентября, 2017, 03:39 — ИА Регнум. Пример франко-финского сотрудничества по строительству АЭС «Олкилуото» показывает, как можно завалить многообещающий проект, сделав ставку на дешевизну. О причинах, приведших исполнителей и заказчиков АЭС «Олкилуото» к совместной неудаче, рассказывает постоянный автор ИА REGNUM Борис Марцинкевич.

Yle.fi АЭС «Олкилуото»

Выиграв в 2003 году тендер на строительство АЭС «Олкилуото», французская компания AREVA, казалось бы, очутилась на коне. Проект, предусматривавший строительство первого в мире реактора поколения 3, прорывного достижения науки, должен был завершиться в мае 2009 года. Но попытки генерального подрядчика собрать исполнителей-субподрядчиков по принципу с бору по сосенке к добру не привели. Дешевизна, заложенная в качестве основного параметра исполнения проекта, вышла боком.

Специфические требования, которые необходимо было выдержать по условиям создания объекта атомной области, выполнены не были. Так, польская бригада, ответственная за производство бетона, не смогла соблюсти ни спецификации, ни требования по составу бетона. Яркий пример, но отнюдь не единственный.

Советская «бюрократическая» система контроля и исполнения заказа, принятая на вооружение «Росатомом», многими критиковалась как излишне тяжеловесная, унаследованная от трудных времен. Но случай с АЭС «Олкилуото» убедительно подтвердил, что гораздо лучше, как говорили древние римляне, поспешать медленнее. Сэкономив еще не выплаченные зарплаты, можно легко прогадать в многомиллиардном контракте в целом.

Когда будет закончен проект АЭС «Олкилуото» и будет ли закончен вообще, читайте в статье: АЭС «Олкилуото» — победа, превратившаяся в поражение

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