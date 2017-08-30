Москва, 30 августа, 2017, 15:44 — ИА Регнум. Консолидированная выручка выросла на 45,8 млрд рублей (на 17%) и составила 319,1 млрд рублей. Общая совокупная прибыль группы за первое полугодие 2017 года составила 40,7 млрд рублей, что на 19,2 млрд рублей больше аналогичного показателя за первое полугодие 2016 года. Наиболее значительное влияние на динамику данного показателя оказала стабилизация валютных курсов и, соответственно, отсутствие в первом полугодии 2017 года значительного убытка по курсовым разницам (за первое полугодие 2016 года был отражен убыток по курсовым разницам в сумме 49,3 млрд рублей). Задолженность по кредитам и займам уменьшилась на 73,5 млрд рублей (на 25%).

Em-group.ru Росатом

«Результаты компании можно оценить положительно, — считает ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов. — Несмотря на непростую ситуацию в экономике, она смогла увеличить выручку и чистую прибыль, сократить объём задолженности. Это позволяет говорить о том, что стратегия выбрана верно: консолидация гражданских активов, диверсификация деятельности по географическому и продуктовому признаку позволила Росатому минимизировать различные риски, даёт возможность развивать именно те направления, которые особенно перспективны. Вместе с тем компания не прекращает заниматься тем, что принесёт пользу позднее, тем самым, когда конкретное направление «выстрелит», она будет в числе его лидеров, что позволит получить ей хорошие операционные результаты, даст импульс для последующего развития. Понятно, что изменения вносить необходимо, если этого требует время, но они не должны мешать выполнению обязательств компании, препятствовать развитию Росатома. Учитывая результаты работы за первое полугодие, выбранную стратегию развития и объём заказов, можно предположить, что по итогам года показатели будут выше прошлогодних, Росатом сохранит своё лидерство в мировой атомной отрасли».