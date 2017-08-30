Данилов, Ярославская область, 30 августа, 2017, 15:40 — ИА Регнум. В Даниловском районе Ярославской области будет создан кролиководческий холдинг. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

В Даниловском районе создадут кролиководческий холдинг

В Даниловском районе заложили первый камень в его строительство. Производство будет запущено уже весной 2018 года. Спрос на крольчатину в России ежегодно растет на 15%. В основном мясо импортируется из Китая и Венгрии. Инвестор, который пришел в Даниловский район, хочет возродить отрасль кролиководства в нашей стране.

«Не можем не поддержать это начинание. Холдинг «Ярославский кролик» — это большой кролиководческий комплекс, перерабатывающий комплекс, завод комбикорма и собственный генетико-селекционный центр. Более 500 рабочих мест для даниловцев и жителей близлежащих сел. Общий объем инвестиций — миллиард рублей. В перспективе — создание в Ярославской области целого кролиководческого кластера», — написал на своей страничке в соцсети врио губернатора региона Дмитрий Миронов.

Неделей ранее в Ярославской области создали ассоциацию кролиководов. Заместителя генерального директора ООО «МКС» Андрея Червякова избрали председателем ассоциации кролиководов Ярославской области.