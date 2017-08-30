Ярославль, 30 августа, 2017, 15:34 — ИА Регнум. Об этом на встрече с жителями Данилова заявил врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarregion.ru Дмитрий Миронов

В Данилове будет возобновлено строительство детского сада на улице Ярославской. С предыдущим подрядчиком, который не справился с задачей, контракт расторгнут.

«Средства на завершение строительства детского сада в областном бюджете предусмотрены. В этом году выделено 14 миллионов рублей и еще 114 миллионов в следующем году. В настоящее время идет процедура конкурса по выбору подрядной организации. Плановый срок ввода детского сада в эксплуатацию — 2018 год» — приводит слова главы региона портал правительства Ярославской области.

Заместитель председателя правительства области Виталий Ткаченко добавил, что контракт на завершение строительства с новым подрядчиком будет заключен в октябре-ноябре. Новое здание рассчитано на 240 мест. Ввод объекта в эксплуатацию позволит значительно сократить очередь в дошкольные учреждения в районном центре