Москва, 30 августа, 2017, 15:33 — ИА Регнум. Цены на нефть 30 августа отступают. Баррель североморского сырья Brent стоит $51,46 (-0,4%). Баррель техасской нефти WTI торгуется по $46,11 (-0,7%). Между сортами растет разница в цене, что может быть сигналом к возвращению повышения стоимости Brent, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

lalabell68 Нефтяная вышка

«Вчерашняя статистика от Американского института нефти показала снижение запасов сырого черного золота, но запасы бензина растут так же, как и тремя неделями прежде», — напомнила эксперт.

«30 августа вечером свет увидит аналогичный отчет от минэнерго США: скорее всего, запасы нефти снизятся на 1,8—2 млн баррелей. Большой интерес представляют компоненты запасов бензина и дистиллятов: у API и EIA в последнее время расходятся результаты наблюдений», — отметила Бодрова.

По ее словам, «фактор Харви всё еще влияет на нефтяные цены, но меньше, чем мог бы. Навредив в Техасе, ураган переместился в Луизиану. Техасские НПЗ и месторождения в Мексиканском заливе всё еще работают примерно в половину мощности, это должно бы поддерживать сырьевые котировки, но инвесторы считают иначе».

«В остальном на площадке тихо. Однако именно такие ситуации часто и бывают разворотными», — считает эксперт.

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