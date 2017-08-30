Москва, 31 августа, 2017, 00:57 — ИА Регнум. 29 августа 1949 года была испытана первая советская атомная бомба. Это событие, произошедшее на Семипалатинском полигоне, имело огромное международное значение. О том, как западные союзники планировали использовать ожидаемое ими «атомное превосходство» и каков был ответ СССР, рассказывает постоянный автор ИА REGNUM, доктор исторических наук Анатолий Кошкин.

Медаль «Серп и Молот» Героя Социалистического Труда СССР

На встрече «большой тройки» в Потсдаме лидеров стран-победительниц, президент США Гарри Трумэн получил с нетерпением ожидавшееся им известие. Телеграмма об успешном взрыве ядерной бомбы была вручена ему вечером 16 июля. Эксперимент близ авиабазы Аламагордо прошел успешно. По согласованию с премьер-министром Великобритании Черчиллем Трумен 24 июля как бы в неофициальном порядке проинформировал главу советской делегации о том, что в США разработано оружие огромной разрушительной силы. Реакция Сталина обескуражила глав США и Великобритании — советский лидер не выказал интереса к этому намеку. Черчилль решил, что Сталин просто не «понял значения» сообщения Трумена. Но в реальности дело обстояло совсем иначе.

По воспоминаниям Жукова, Сталин, посоветовавшись с Молотовым, принял решение об ускорении работ, проводившихся в СССР под руководством Курчатова. Так уже в 1945 году над планетой начали сгущаться тучи будущей холодной войны. И не только холодной. Весной-летом 1945 года по указанию Черчилля Великобритания уже разрабатывала план войны западных союзников с привлечением неразоруженных германских дивизий против СССР. План «Немыслимое» включал в себя бомбардировку советских городов американскими атомными бомбами. По расчетам западных специалистов, предполагалось, что СССР не сможет создать свое атомное оружие ранее 1954 года. Надежды на то, что СССР наиболее пострадал от германского вторжения и долго еще не сможет оправиться, не оправдались.

Подробности читайте в статье: Черчилль считал, что Сталин «не понял» сообщения о создании в США А-бомбы

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