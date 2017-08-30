Москва, 30 августа, 2017, 15:28 — ИА Регнум. Московский парк Горького объявил тендер в 4,2 млн рублей на строительство домика для лебедей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 августа, информация о тендере размещена на сайте госзакупок.

Animalsglobe.ru Лебеди

Предполагается выполнение работ по устройству домика для лебедей на Малом Голицынском пруду.

Заявки принимаются до 22 сентября, итоги конкурса будут подведены почти через месяц — 20 октября.