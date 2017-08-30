Москва, 30 августа, 2017, 15:22 — ИА Регнум. Российский рубль 30 августа дорожает в парах с иностранными валютами в середине недели. «Американец» в очередной раз возвращается в сторону важного рубежа 58,50. При проходе ниже нельзя исключать шанс на дополнительные продажи, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

Банк России Рубль

«Наблюдая за происходящим на рынке, создается ощущение, что рубль с опозданием реагирует на внешние драйверы — нефть и поведение доллара. Иначе объяснить его бездействие на подвижном внешним фоне вчера и активность — на относительно спокойной конъюнктуре сегодня сложно», — пояснила эксперт.

«Или, например, можно предположить, что в рублевые пары постепенно возвращаются инвесторы, которые не следили за развитием событий в секторе ‑ и теперь на всякий случай открывают позиции в обе стороны», — отметила Бодрова.

«Ситуация в паре доллар/рубль неоднозначная, и диапазонные торги в пределах 58,50−59,00 пока остаются в силе», — считает эксперт.

Добавим, 30 августа доллар США торгуется по 58,62 рубля (-0,3%). Евро стоит 69,90 рубля (-0,7%). Официальные курсы ЦБ РФ на завтра, 31 августа, составляют 58,73 рубля за американскую валюту (повышен на 20 копеек) и 70,20 рубля за евро (понижен на 23 копейки).

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