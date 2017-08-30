Ярославль, 30 августа, 2017, 15:14 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам ребенка Ярославской области Михаил Крупин возглавил Координационный совет уполномоченных по правам ребенка в субъектах Центрального федерального округа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в аппарате Уполномоченного по правам ребенка Ярославской области.

Михаил Крупин

В Ярославле прошло заседание Координационного совета уполномоченных по правам ребенка в субъектах Центрального федерального округа, где ярославского детского омбудсмена Михаила Крупина выбрали председателем Координационного совета уполномоченных по правам ребенка в субъектах ЦФО. На этой неделе в этой должности он примет участие в заседании Президиума Координационного совета Уполномоченных по правам ребенка в Российской Федерации, который пройдет во Всероссийском детский центр «Орлёнок».

Участники конференции обсудят организацию и проведение летней оздоровительной кампании 2017 года с позиции защиты и охраны прав и законных интересов детей разных социальных категорий.

Михаил Крупин будет участвовать в секции, которая посвящена вопросу реализации права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на отдых и оздоровление.

Все уполномоченные примут участие в акции «Журавлик мира» у столба Мира на Набережной Центра. В ходе акции каждый участник изготовит Журавлика мира, напишет пожелание, а детских омбудсменов школьники посвятят в «Орлята».