Пекин, 30 августа, 2017, 14:41 — ИА Регнум. Китай в очередной раз призвал США и Южную Корею уважать интересы безопасности Китая и других стран региона и прекратить развертывание американской системы ПРО THAAD. Представитель китайского МИД Хуа Чуньин заявила, что внедрение THAAD не решит проблемы безопасности, вместо этого система будет препятствовать региональному стратегическому балансу, нанесет ущерб интересам безопасности стран региона, включая Китай, и усилит напряженность на Корейском полуострове, пишет «Синьхуа».Китай призвал Сеул и Вашингтон прекратить развертывание THAAD и вывести соответствующее оборудование. Как сообщало ИА REGNUM ранее, 28 августа группа активистов анти-THAAD и жителей, живущих вблизи от места развертывания системы, собралась у посольства США в Сеуле, требуя выведения американского ракетного щита с территории РК и прекращения давления на правительство.