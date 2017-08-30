Москва, 30 августа, 2017, 14:41 — ИА Регнум. Август Brent провела в боковике на уровнях $50−53 за баррель. Похоже, нефтяные котировки нашли равновесное положение, которое устраивает и производителей и потребителей. На горизонте не видно факторов, способных изменить текущий баланс сил, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Роман Ткачук.

lalabell68 Нефтяная вышка

«Если цена Brent поднимется в район $60−70, по всему миру активизируются нефтяные (в том числе, сланцевые) проекты — возникнет кризиса перепроизводства. Если же Brent опустится в район $40, то целый ряд проектов и производств перестанет быть рентабельным и возникнет риск дефицита топлива», — пояснил эксперт.

«В августе заметное влияние на нефтяной рынок имел ураган Харви, бушевавший в Мексиканском заливе. Дело в том, что в этом регионе сосредоточено 17% добычи нефти в США, а на побережье, в Техасе и Луизиане — 50% нефтепереработке. Из-за урагана уже закрыто 20% НПЗ США. Даже если стихия успокоится, на то, чтобы перезапустить заводы потребуется несколько недель. Неудивительно, что цены на бензин в США существенно выросли, а спрэд между американским сортом нефти WTI и европейским Brent расширился до $5», — отметил Ткачук.

«Ещё один фактор, играющий в пользу нефти — слабый доллар. Индекс доллара к другим валютам DXY опустился до минимумов с начала 2015 года. К примеру, по отношению к евро с начала года доллар ослаб на 18%. Это позитив для товарных активов и нефти в частности», — считает эксперт.

«В сентябре для нефти актуальными останутся уровни $50−55. Из событий, которые могут повлиять на рынок, отметим заседания мировых Центробанков (7 сентября ЕЦБ, 19−20 сентября ФРС США). Они определят динамику доллара, а значит и всех остальных активов по всему миру», — полагает Ткачук.

«Не стоит забывать и о сезоне ураганов. В случае возникновения новых тропических штормов в Мексиканском заливе, нефть получит солидную поддержку. Но предсказывать капризы стихии также непросто, как и волатильные нефтяные цены», — высказал свое мнение эксперт.

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