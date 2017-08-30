Барнаул, 30 августа, 2017, 14:46 — ИА Регнум. В преддверие введения курортного сбора, который в качестве эксперимента начнет действовать в четырех регионах России, жители Алтайского края приняли участие в опросе «Куда потратить курортный сбор?». Речь идет о курортном городе Белокуриха — единственной алтайской территории, где с 1 мая 2018 года по 31 декабря 2022 года будет действовать нововведение. Результаты опроса сегодня, 30 августа, обнародовало управление Алтайского края по внешним связям, туризму и курортному делу, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Алтай

Судя по ответам, большинство респондентов (26%) полагают, что средства, поученные от курортного сбора, стоит направить на благоустройство пешеходной зоны гостевого маршрута (формирование пешеходной зоны, обустройство велосипедных дорожек). Чуть менее важным участники голосования считают благоустройство территории городских лесов, прилегающих к курортной зоне (16%).

Управление Алтайского края по внешним связям, туризму и курортному делу Итоги голосования «Куда потратить курортный сбор?» в Алтайском крае

Такому варианту, как «Благоустройство территории прилегающих лесов, въездной зоны, реконструкция «Ореховой аллеи» и спортивно-рекреационных объектов, обустройство терренкуров», отдано 16% голосов.

Участники опроса могли написать и свой вариант использования курортного сбора. В частности, респонденты предлагали «увеличить штат природоохранного надзора в целях сохранения природы и повышения мер безопасности для отдыхающих», «асфальтировать улицы», создать необходимую инфраструктуру для инвалидов.

Отметим, что в опросе приняли участие несколько сотен человек.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 30 июля 2017 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, вводящий плату за использование курортной инфраструктуры в Крыму, а также в Алтайском, Ставропольском и Краснодарском краях.

Теперь региональным законодателям предстоит определиться с размером, механизмом взимания и территориями, на которых этот курортный сбор будет действовать. В Алтайском крае уже решено, что размер курортного сбора в Алтайском крае составит 30 рублей в сутки. Его оплата не будет распространяться на детей и некоторые другие категории отдыхающих.