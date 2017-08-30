Тирасполь, 30 августа, 2017, 14:36 — ИА Регнум. «Когда задают вопрос, чья это земля, всегда можно утвердительно сказать, что это земля Русского мира: она полита кровью Русского солдата», — заявил президент Приднестровья Вадим Красносельский на праздновании в Бендерской крепости дня полкового праздника 55-го Подольского пехотного полка, передает корреспондент ИА REGNUM.

Приднестровье. Мать отправляет сына на войну

Красносельский напомнил, что 14-я пехотная дивизия, в состав которой входил 55-й Подольский полк, размещавшийся в XVIII—XIX веках в Приднестровье, была прототипом 14-й общевойсковой армии России и сегодняшних миротворцев РФ в Приднестровье.

«Когда говорят о смене миротворческого формата, возникает вопрос, на основании чего его менять? Где история гражданской миссии на территории Приднестровья? Нет такой истории. Есть история российского миротворца, российского солдата», — сказал Красносельский.