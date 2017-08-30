Москва, 30 августа, 2017, 14:47 — ИА Регнум. Четыре спутника из 73 запущенных на ракете «Союз-2.1а» не вышли на связь, ещё два оказались на незапланированных орбитах. Об этом 29 августа сообщает Space News.

Vniiem.ru ИСЗ Канопус-В-ИК

Ракета-носитель «Союз-2.1а», которая была запущена с космодрома Байконур 14 июля, вывела на орбиту космический аппарат «Канопус-В-ИК» и 72 малых спутника. Из них не вышли на связь два спутника дистанционного зондирования Земли МКА-Н, созданные по заказу Роскосмоса частной компанией «Даурия Аэроспейс», а также спутник «Искра-МАИ-85» Московского авиационного института и аппарат «Маяк» Московского государственного университета.

Кроме того, два американских спутника оказалась на незапланированных орбитах. Это аппарат Lemur-2 компании Spire Global и аппарат Flock 2k компании Planet Labs.

Сообщается, что причины сложившейся ситуации остаются невыясненными. В качестве возможных вариантов рассматриваются различные сценарии, в том числе проблемы с космическим аппаратом, ракетой или программным обеспечением.

Напомним, 14 июля был осуществлён пуск ракеты «Союз-2.1а» с рекордным для российского носителя числом спутников. Ракета вывела на орбиту космический аппарат дистанционного зондирования Земли «Канопус-В-ИК» и 72 малых спутника. Предыдущий рекорд был установлен в 2014 году, когда на орбиту отправились 36 аппаратов.

Ранее сообщалось, что 23 августа стало известно о том, что три спутника из 73 не выходят на связь. При этом, по словам источника в ракетно-космической отрасли, средства выведения и пусковые контейнеры отработали в штатном режиме.