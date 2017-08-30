Екатеринбург, 30 августа, 2017, 14:43 — ИА Регнум. Администрация Екатеринбурга пояснила своё решение внести в конкурсную документацию аукциона на заключение контрактов по транспортному обслуживанию жителей пункт об обязательной покраске автобусов в зелёный цвет. Данное условие было поставлено в соответствии с пожеланиями жителей города, сообщили в пресс-службе мэрии корреспонденту ИА REGNUM.

10MP-9KA Зеленые автобусы

«Одно из условий конкурса — все пассажирские машины, в соответствии с пожеланиями жителей уральской столицы, должны быть окрашены в зеленый цвет, выбранный горожанами в результате проведенного муниципалитетом опроса», — уточнили в пресс-службе администрации.

Напомним, что ранее в ходе пресс-конференции глава УФАС по Свердловской области Дмитрий Шалабодов сообщил, что в управление поступило много жалоб по поводу условий поставленных администрацией Екатеринбурга перед участниками аукциона. Обращения были не только связанные с обязательным цветом транспортного средства прописанного в документах, но и по поводу количества единиц транспорта на маршруте и наличию в автобусах валидаторов (электронное устройство у кондукторов, предназначенное для проверки проездных пластиковых карт пассажиров).

По словам Дмитрия Шалабодова, требование администрации об обязательном зелёном цвете для автобусов специалисты ФАС посчитали незаконным и отправили в мэрию предписание о внесении изменений в документацию. А вот наличие определённого количества автобусов на маршруте и наличие в них валидаторов признано законным требованием

«Если транспортное средство соответствует техническим регламентам и возможность использования соответствует нормам и правилам РФ, то иные требования будут являться нарушением», — заявил Дмитрий Шалабодов.

В настоящее время за неисполнение предписания возбуждено административное производство и чиновникам администрации грозит штраф. По мнению Дмитрия Шалабодова мэрия Екатеринбурга обжалует решение в суде, передаёт Накануне.RU.

Как сообщало ИА REGNUM, летом администрация Екатеринбурга разместила на сайте госзакупок аукционы на заключение муниципальных контрактов по транспортному обслуживанию жителей города. В условиях контракта прописаны характеристики транспортного средства: его размеры и вместимость. Также прописано количество единиц транспортных средств работающих на маршруте, а победитель конкурса берёт на себя обязанность выкрасить автобусы в зелёный цвет. Таким образом, после заключения новых контрактов (старые истекают в 2017 году) все автобусы в Екатеринбурге постепенно приобретут один цвет.